Messina – L’Ufficio Covid 19 di Messina ha diramato i dati relativi all’andamento della pandemia nei distretti sanitari della provincia. Sono tre i decessi registrati negli ultimi sette giorni.

Gli attuali positivi in provincia sono 1.297, quelli del periodo 1.546. Nel distretto di Messina sono 545 i positivi attuali, a Barcellona Pozzo di Gotto sono 193, nel distretto di Milazzo 159, in quello di Sant’Agata di Militello sono 158, 130 nel distretto sanitario di Patti, 66 in quello di Taormina, 26 nel distretto di Lipari e 20 nel distretto sanitario di Mistretta.