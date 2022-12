Messina – Il COV attivato presso la Prefettura continua il costante monitoraggio della situazione creatasi a seguito dell’incendio all’interno della galleria Telegrafo.

Al momento la viabilità alternativa lungo la SS113 è scorrevole ma già domani potrebbero determinarsi nuove criticità. Domattina si terrà una nuova riunione operativa in Prefettura per coordinare gli ulteriori interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza per i servizi di emergenza, contenere i disagi all’utenza e, in particolare, valutare il cronoprogramma degli interventi di ripristino predisposto dal CAS. L’obiettivo è quello di giungere al più presto, ed in sicurezza, alla riapertura di almeno una corsia di marcia.

Si ricorda che, al momento, l’unica viabilità alternativa in direzione Palermo per i mezzi pesanti è rappresentata dalla A18 verso Catania e poi la A19 in direzione Palermo. A tal fine di fondamentale importanza è la collaborazione assicurata dalle compagnie di navigazione nel continuare a diffondere continui messaggi agli autotrasportatori in transito sullo Stretto.