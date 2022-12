Oliveri – Due anni di assenza forzata a causa della pandemia. Ma, come altri eventi, è il momento del ritorno in grande stile per la Tombolata Vivente, organizzata dalla Pro Loco Oliveri con il Patrocinio del Comune.

Un evento davvero raro e al tempo stesso affascinante che avrà come cornice Piazza Roma a partire dalle ore 16,30. E’ qui, nella Grande Tombolata Vivente di Oliveri che “le persone diventano numeri e i numeri diventano persone”.