Patti – E’ rimasto ferito in modo grave, ma non è in pericolo di vita l’uomo di 39 anni accoltellato dal fratello 36enne. E’ ricoverato all’Ospedale “Barone-Romeo” di Patti. La notizia è stata data in anteprima, sabato scorso, dal nostro giornale.

Il fratello aggressore si trova invece presso la Casa Circondariale “Vittorio Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. E’ accusato di tentato omicidio. Il suo arresto è avvenuto in flagranza di reato a opera dei Carabinieri, allertati da una telefonata pervenuta al 112. I Militari dell’Arma sono intervenuti nei pressi di un agriturismo, dove l’uomo era alloggiato dopo essere stato sottoposto, nello stesso pomeriggio, all’allontanamento dalla casa familiare per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori conviventi e dei fratelli, tra cui quello rimasto accoltellato che si era recato sul posto, in compagnia del padre, per portare alcuni effetti personali al loro congiunto.

L’aggressore è stato subito bloccato dai Carabinieri che hanno sequestrato anche il coltello utilizzato per compiere il delitto. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118.