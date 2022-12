Frazzanò – Si terrà questa sera alle ore 21:00, presso la Chiesa Maria SS. Annunziata di Frazzanò, lo spettacolo musicale “Ninna Nanna Ninnare’ – Canti e sonate del Natale siciliano” de “I Mandolini dei Nebrodi“, che faranno ascoltare le musiche natalizie della tradizione siciliana.

“I Mandolini dei Nebrodi” faranno rivivere le esperienze vissute negli anni e storie diverse, per dare vita ad un ensemble etno-popolare, accomunato da un’unica voglia di essere “siciliani”; il gruppo musicale nasce nel 2006 con il preciso scopo di tramandare alle nuove generazioni le “perle di musica siciliana” contenute in parte nei cd: “Serenate, Danze e Balli del popolo siciliano” (2010), “Fiabe siciliane” (2016) e “Ninna Nanna Ninnare’ – Canti di Natale” (2016).

Il programma natalizio, che sarà proposto, è frutto di ricerca, testimonianze dirette e rielaborazione del repertorio documentato da cultori, ricercatori ed etnomusicologi siciliani, come Giuseppe Pitrè, Alberto Favara, Salomone Marino, Antonino Uccello, Mario Sarica, Delfio Plantemoli, Orazio Corsaro e Giuliana Fugazzotto. Importante e strategica sarà la riproposizione di brani, composti ed interpretati da orchestre tipiche siciliane radicate in America nei primi del 900′ e tratti da manoscritti e 78 giri.

Negli anni il gruppo ha tenuto concerti per il Parco dei Nebrodi e per la Federazione Italiana Trasporti Popolari; oltre all’area nebroidea e siciliana si sottolineano esibizioni presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, e il Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani. Nel 2016, in occasione della presentazione di due cd, “I Mandolini dei Nebrodi” si sono esibiti al Monte di Pietà di Messina, in sinergia con il quartetto d’archi del Conservatorio “A. Corelli” di Messina.