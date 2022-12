Non si conosce ancora il momento della riapertura della Galleria Telegrafo, lungo la A20. Come si ricorderà, nel giorno della Vigilia di Natale un camion frigo ha preso fuoco. Le fiamme hanno danneggiato la calotta e anche l’asfalto.

Si lavora anche oggi a pieno ritmo per garantire la riapertura del tunnel, la cui chiusura ha gravato la SS113 di tutto il traffico veicolare. L’obiettivo è quello di ripristinare il transito quantomeno su una corsia in direzione Palermo. Aperto un piccolo varco per consentire il passaggio dei mezzi della Polizia Stradale e di eventuali mezzi di soccorso.

Proseguono le verifiche di stabilità dell’intera struttura. Già avviate le opere di scarifica e bitumazione. Dovranno essere ripristinati i sottoservizi e l’impianto di illuminazione.