Mirto – La tradizione natalizia è stata rievocata nel Comune di Mirto con la consegna di diversi presepi in miniatura, nell’ambito del concorso “La magia del presepe in miniatura”, e con l’allestimento dei mercatini di Natale, predisposti in Piazza Vittorio Emanuele lo scorso Venerdì 23 Dicembre.

Il concorso dei presepi viene organizzato dalla Parrocchia Maria SS. Assunta ed è basato sulla realizzazione di presepi in miniatura, dove i partecipanti, con la propria fantasia e creatività, daranno vita a un’armonia natalizia suggestiva; la premiazione dei migliori presepi avverrà il 6 Gennaio 2023 alle ore 18:30 in Chiesa Madre.

La predisposizione dei mercatini di Natale si è svolta, invece, il 23 Dicembre con diversi cittadini mirtesi che hanno esposto le proprie opere, tra arte, prodotti tipici, enogastronomia e cultura. Nella stessa serata i bambini hanno potuto ammirare la slitta di Babbo Natale, con l’organizzazione affidata all’Associazione “Mirtoti Sfasciacarri“, e in seguito si è tenuta una degustazione di prodotti tipici.