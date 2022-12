Sicilia – Prosegue l’influsso del campo di alte pressioni che si fa sentire sulla Sicilia, continuando a garantire momenti di tempo stabile e soleggiato un po’ ovunque.

I cieli sono sereni, o al più poco nuvolosi, su larga parte della Sicilia. I venti spireranno deboli da Scirocco, in rotazione a Maestrale. Temperature ancora sopra la media del periodo. Per quanto riguarda i mari, Tirreno da quasi calmo a poco mosso, così come lo Ionio.