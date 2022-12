Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ernesto Favara, il 63enne accusato di avere ucciso ieri pomeriggio a coltellate la moglie Maria Amatuzzo, 29 anni, a Marinella di Selinunte, nel Trapanese.

Il pescatore in pensione è rimasto in silenzio davanti al Gip. Quindi ancora nessuna certezza sul movente che lo ha spinto a ferire mortalmente la moglie con il coltello che aveva ancora in mano quando, nell’abitazione di via Cassiopea, sono giunti i Carabinieri.

Al termine dell’interrogatorio, il 63enne è stato arrestato per omicidio e trasferito al carcere di Trapani.