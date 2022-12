La galleria Telegrafo rimane chiusa anche nel giorno di Natale e il traffico sovraccarica la SS113. Ieri la circolazione è andata in tilt tra Villafranca e Saponara Marittima.

Dopo l’incendio di un camion frigo all’alba di ieri all’interno della galleria Telegrafo, con danni alla calotta del tunnel, sono stati avviati tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza e la conseguente riapertura, almeno su una corsia sola.

Se auto e autobus sono destinati alla SS113, per i mezzi pesanti verso Palermo soluzione A18 per poi raggiungere la A19. Dopo l’incubo del giorno della Vigilia, si replica oggi. Polizia Municipale e Polizia Metropolitana, insieme ai Carabinieri, supportano la Polizia Stradale nelle operazioni di viabilità. Il Comitato Operativo per la Viabilità, in Prefettura, prosegue intanto le sue attività.