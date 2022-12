Nel 2021 la percentuale di raccolta differenziata raggiunta a Saponara è stata dell’84,6% (procapite si è raggiunto il 52,3 entro i 75 kg abitante/ anno di rifiuti indifferenziati). Il comune tirrenico è stato premiato da Legambiente, nei giorni scorsi, a Palermo.

Un dato non indifferente, che attesta un buon funzionamento del servizio e una rigorosa adesione da parte della cittadinanza. A ritirare il premio di Legambiente l’assessore alla tutela del territorio e dell’ambiente, Nicola Donato.

Siamo contenti di questo importante risultato raggiunto grazie all’impegno di tutti i cittadini, – ha detto l’assessore Donato – la strada è quella giusta anche se ancora c’è molto da fare. La cittadinanza ha ben chiaro il valore sociale ed economico della raccolta differenziata e anche della cultura del riciclo. Cerchiamo di consolidare quello che è stato fatto dalla trascorsa Amministrazione retta dal sindaco Fabio Vinci e di continuare questo percorso per avere il giusto riscontro economico e ambientale. È evidente che nel territorio bisogna ridurre le microdiscariche e sensibilizzare di più quei cittadini che ancora si ostinano a non eseguirla correttamente e a sporcare ed inquinare l’ambiente.

Auspichiamo che la Regione Sicilia finalmente realizzi gli impianti necessari alla raccolta differenziata e non gli inceneritori che sicuramente non permettono di risolvere ne il problema dei conferimenti e tantomeno per poter ridurre le spese che i comuni sono costretti a sostenere per conferire i materiali differenziati a centinaia di chilometri dal nostro territorio così da poter finalmente abbassare la tassa sui rifiuti e l’inquinamento che ne comporta.