Torregrotta – La prima aula immersiva istallata da Epson in Italia si trova all’Istituto Comprensivo di Torregrotta e precisamente nel Plesso di scala. Passi da gigante per l’Istituto Comprensivo, che può così vantare l’ennesima, importante, soddisfazione-

La cerimonia di inaugurazione si è svolta durante la giornata di presentazione dell’offerta formativa 2023/2024. Presenti la Preside dell’Istituto Comprensivo Barbara Oteri, il prof. Vincenzo Pinizzotto responsabile del Plesso di Scala, il menager account di Epson Italia Elio Galia e il formatore di zona Francesco Mancuso.

Nell’epoca in cui si cerca sempre più di trovare un’alternativa alle lezione frontali, in modo tale da offrire agli studenti delle competenze sempre più aggiornate e professionali, l’Aula Immersiva diventa uno strumento fondamentale. Un vero e proprio modo per viaggiare all’interno delle lezioni, scoprire ad esempio aspetti dell’universo o della natura attraverso punti di vista nuovi e particolari. Integrare la didattica tradizione attraverso uno strumento che è in grado di coinvolgere i ragazzi facendogli “toccare con mano” ciò di cui la lezione tratta. Insomma una nuova frontiera dell’insegnamento che va ad arricchire la lodevole offerta formativa che il l’Istituto Comprensivo torrrese offre.

“Il futuro della didattica è arrivato e si chiama IC Torregrotta! La rivincita della scuola di provincia che raggiunge primati nazionali! Una bella giornata -ha commentato la Preside Barbara Otera – all’insegna di saperi e competenze di vario genere che comunicano grande voglia di fare e di “orientare” alla vita i nostri studenti!”