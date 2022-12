Acquedolci – Aggiudicati lavori per oltre 800 mila euro per due interventi di messa in sicurezza ad Acquedolci.

Gli interventi per l’eliminazione del dissesto idrogeologico sugli argini del torrente Inganno sono stati aggiudicati all’impresa “Falco Costruzioni” di Vallelunga Pratameno per un importo di 439.112,16 euro oltre iva. Nel progetto, il ripristino degli argini e delle strade d’accesso che costeggiano il torrente.

Il secondo intervento, per la mitigazione del rischio idrogeologico con messa in sicurezza e ripristino delle canalizzazioni idrauliche ed eliminazione dei relativi dissesti nel centro urbano è stato aggiudicato all’impresa “Gruppo Venere Costruzioni”, di Vallelunga Pratameno, per un importo di 392.526,98 euro oltre IVA.

I fondi erano state ottenute dall’amministrazione comunale di Acquedolci per oltre 2,4 milioni, attraverso il bando del Ministero dell’Interno per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Già avviato mesi addietro un ateo cantiere sul torrente Furiano.