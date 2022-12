Sicilia – Previsioni ampiamente rispettate. L’aumento del campo di alta pressione che abbraccia la Sicilia garantisce tempo stabile e soleggiato su tutta l’isola. I cieli saranno sereni, o al più poco nuvolosi, ovunque nel giorno di Natale.

I Venti spireranno deboli di Maestrale in possibile rotazione a libeccio. Temperature in aumento con possibili punte di 25°. Per quanto riguarda i mari, poco mossi o al più mossi sia il Tirreno che lo Ionio.