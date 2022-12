A Montagnareale, così come a Barcellona Pozzo di Gotto, regnano il dolore e la rabbia per l’uccisione di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due giovani fidanzati assassinati a Thornaby-on-Tees, in Inghilterra. Si fa fatica a credere a quanto è successo. Qualcosa di veramente terribile con un movente che resta inspiegabile.

Gli investigatori della polizia inglese non riferiscono nulla, ma stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto in quell’appartamento e ciò che è trapelato ed è evidente agli occhi della polizia è che i due giovani ragazzi messinesi sono “morti tra atroci dolori”. Nulla faceva presagire il peggio e non si riesce davvero a metabolizzare una tragedia così grande.

A tracciare un ricordo di Francesca è stavolta il professore Alessandro Greco, ex insegnante della giovane, quando ha insegnato italiano alle scuole media di Montagnareale: “Francesca era una ragazza sempre allegra, presente e attiva a scuola. Crescendo è diventata una ragazza inquieta,non era mai soddisfatta e coltivava il desiderio di essere “Felice” in quello che faceva. Francesca – continua il professore Greco- era molto legata a me e ricordo che era la più brava in matematica. Ci legava una grande forma di stima, di rispetto ed affetto e, ogni volta che ci incontravamo, avevamo la possibilità di scambiarci due parole mai banali, perché non era mai superficiale”.