Avrebbe ucciso a coltellate la moglie di 29 anni. E’ pesante l’accusa per un uomo, accusato di avere ucciso la consorte Maria Amatuzzo nella sua abitazione, in via Cassiopea.

E’ successo a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, nel Trapanese. Secondo prime informazioni, al momento è ignoto il movente dell’omicidio. Sul posto è intervenuto personale del 118, ma l’intervento è risultato vano. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Indagano i Carabinieri che hanno subito bloccato il marito che adesso si trova in caserma per essere interrogato. FOTO: Archivio