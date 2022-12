Capri Leone – Verrà rappresentato Martedì 27 Dicembre a Rocca di Capri Leone, a partire dalle ore 20:00, il presepe vivente caratterizzato da tradizioni e costumi tipici natalizi, e dalla presenza di 12 quadri scenici itineranti.

Il presepe vivente, con l’adattamento e la regia di Lidia Armeli, farà rivivere le scene della Natività con la partecipazione di diversi personaggi, che interpreteranno il proprio ruolo in varie location disseminate all’interno del territorio comunale.

La partenza è prevista in Piazza Gepy Faranda, presso la Chiesa centrale, e le altre scene saranno ambientate nel piazzale della Chiesa Maria SS. del Rosario, nella scalinata del Santuario, nel parcheggio della Casa Comunale, presso il Monumento della Sacra Famiglia in Via Kennedy, con l’arrivo in Piazza Mattarella.

Verranno rappresentati i personaggi tipici della Natività, come San Giuseppe, Maria, Gesù Bambino, l’Arcangelo Gabriele, il sacerdote del Tempio, la levatrice, Erode, i Re Magi, la locandiera, i pastori e gli angeli. Inoltre i cantanti saranno Valentina e Alessia Dorata, la costumista sarà Rosetta Terribile, le scenografie saranno affidate a Giuseppe Corviseri, Giuseppe Musarra e Giuseppe Ricciardello, mentre di suoni e di luci si occuperà la ditta Calamunci.