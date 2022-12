Galati Mamertino – Si terrà Mercoledì 28 Dicembre nel Comune di Galati Mamertino l’evento “Quart’ieri”, un appuntamento tra cultura e tradizione con diversi avvenimenti, che saranno ambientati in varie location del paese, tra cui Piazza San Giacomo, la Chiesa Madre, la Chiesa di S. Caterina e la Chiesa di S. Luca.

Verrà impersonata la magia di un Natale passato, semplice, ma carico di suggestione e di atmosfera legata ai riti e alle antiche tradizioni galatesi; una grande occasione per far riscoprire a tutti la parte più antica del paese, in tutte le sue peculiarità, e allo stesso tempo immergersi nell’autentico spirito natalizio. Si potrà passeggiare tra le vie del paese, ripercorrendo secoli di storia e trasformando Galati in una galleria a cielo aperto, con in sottofondo le melodie degli zampognari; un sodalizio dimenticato, che viene restituito al paese dalla comunità stessa.

Si parte alle ore 16:00 dalla Chiesa Madre, con l’inaugurazione dell’evento e l’apertura dei “Giochi della tradizione“. Poi in Piazza San Giacomo si svolgeranno il Laboratorio “Origine”, i giochi e la merenda della tradizione, e la visita al Museo degli attrezzi antichi.

Alle ore 18:00 ecco il percorso della tradizione, con le visite ai quartieri e alle Chiese, accompagnate dalla musica degli zampognari, tra giochi, canti, saperi e sapori della tradizione. Alle 18:30, presso la Chiesa di S. Caterina, si terranno la visita al Crocifisso e l’adorazione con canti e musica popolare.

Alle 19:00, nella Chiesa di S. Luca, ci sarà l’evento “Zucco – Canti, cunti e sapori della tradizione”. Infine dalle ore 20:00, in Piazza San Giacomo, avverrà la conclusione di “Quart’ieri” con giochi antichi, canti e musica della tradizione, e con “InCanto” di Natale.