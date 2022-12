Sicilia – E’ avvenuta Giovedì 22 Dicembre a Tusa la presentazione della piattaforma Migrants Work, la prima piattaforma specializzata tra domanda e offerta per lavoratori stranieri, nell’ambito del progetto SAI di COOPERA, che da poco coinvolge anche i Comuni di Castel di Lucio e Motta d’Affermo.

Migrants Work è una piattaforma specializzata nel matching tra la domanda e l’offerta di lavoro che propone lavoratori stranieri, in possesso di adeguate capacità linguistiche, pre-qualificati o addirittura già formati, per svolgere le diverse mansioni richieste dalle aziende.

L’obiettivo è quello di intercettare le persone migranti, a partire dalla loro presenza nei centri di accoglienza, orientando anche il sistema verso iniziative di formazione per proporli nel mercato del lavoro, proteggendoli anche dal rischio di reclutamento illegale.

Tra gli interventi effettuati durante la presentazione quelli del Vice-Sindaco di Tusa Angelo Tudisca, del Sindaco di Castel di Lucio Giuseppe Nobile, dell’Assessore Comunale di Motta d’Affermo Rosa Maria Di Prima, del coordinatore del Consorzio Umana Solidarietà Paolo Ragusa e del Responsabile della comunicazione di COOPERA ed ex Vice-Sindaco di Mirto Luigi Ialuna.

Si tratta di un sistema di collocamento dei lavoratori stranieri, sostenuto da un network che sarà sempre più ampio e a tutela del lavoro regolare, per contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo e di caporalato. La presenza di un canale di reclutamento specializzato aiuterà l’economia italiana che oggi soffre, soprattutto in alcuni settori strategici per il PIL del paese, come l’agricoltura, l’edilizia e la ristorazione nella pesante crisi di manodopera. La piattaforma online è stata presentata da Martina Novello, project manager, offrendo spunto ai presenti per porre alcuni quesiti su quello che ha definito come “un efficiente sistema di collocamento dei lavoratori stranieri, sostenuto da strumenti innovativi e da un network sempre più ampio, che si prefigge di tutelare il valore del lavoro regolare e contrasta quelli, che sono i fenomeni di sfruttamento lavorativo e di caporalato”.

Alla piattaforma online si può accedere attraverso il sito https://migrants.work. Il portale online sarà diviso in due sezioni dedicate al matching tra domanda (i lavoratori stranieri che registreranno il proprio profilo, sia direttamente che attraverso i loro intermediari, attraverso centri di accoglienza o patronati) e offerta (aziende, privati/famiglie, enti che caricheranno le offerte di lavoro). La piattaforma, inoltre, mette a disposizione dei servizi collaterali come quelli della formazione, della consulenza lavorativa e legale e dei rapporti in somministrazione. Migrants Work darà spazio anche alle news e agli articoli in target alla proposta progettuale, nell’apposita area blog. La piattaforma era stata già illustrata a Palermo, città capofila del progetto COOPERA, l’8 Novembre scorso in occasione del convegno su “Il progetto SAI Palermo MSNA“.