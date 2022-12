Al dolore immenso di avere perso un figlio e una figlia, alla lacerante disperazione di chi sa che quegli abbracci non potranno più tornare, si aggiunge il pensiero non indifferente di dover riportare a casa le due salme di quei ragazzi che sorridevano alla vita e che alla vita chiedevano legittimamente di poter realizzare i loro meravigliosi sogni.

Quei progetti di vita ai quali pensavano spesso: costruirsi una vita insieme, sposarsi, avere un bambino. Sogni legittimi, appunto, a quell’età. Nino e Francesca non ci sono più. Una volta svolti tutti gli adempimenti legali in Inghilterra, sarà il momento di riportarli a casa. La spesa è davvero imponente per il rientro delle salme dall’Inghilterra. E così scatta la mobilitazione: a Montagnareale, come a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

La Parrocchia San Rocco di Calderà ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. E’ possibile aderire al link https://www.gofundme.com/f/debmsy-nino-calabro?member=24031153&sharetype=teams&utm_campaign=p_na+share-sheet&utm_medium=social&utm_source=whatsapp

“La Parrocchia di S. Rocco in Calderà – si legge – sostiene il rimpatrio della salma dall’Inghilterra e i successivi funerali per questo suo figlio e in solidarietà alla famiglia”. Un aiuto concreto per le famiglie di questi due giovani che, in questi giorni, proprio con il Santo Natale dietro la porta, stanno vivendo il dolore più terribile che un essere umano possa vivere.