Messina – Autostrada chiusa in direzione Villafranca a causa dell’incendio di un camion dentro la galleria Telegrafo.

Sul posto i Vigili del fuoco, con due autobotti e due mezzi di supporto. La Polizia stradale in un primo momento ha chiesto la chiusura del tratto autostradale in entrambi i sensi di marcia, ma già alle 7 è stato riaperto quello in direzione Messina.

Chiusa la carreggiata in direzione Palermo per permettere la rimozione del mezzo andato in fumo. FOTO: ARCHIVIO