Si chiama Andrea Cardinale. E’ lui il giovane palermitano di 21 anni fermato con l’accusa di avere posto fine alle esistenze di Nino Calabrò, 25 anni e Francesca Di Dio, 20 anni, nella residenza di Thornaby, nella contea dello Yorkshire, in Inghilterra.

Anche lui faceva il croupier. Secondo le testimonianze raccolte, Nino gli voleva bene e cercava di aiutarlo, al punto che era stato anche a casa Calabrò per il diciottesimo della sorella minore del giovane ucciso.Trapelano nuovi particolari della tragedia. Indiscrezioni, al momento, visto il riserbo tenuto dalla polizia inglese che mantiene, come prassi, il silenzio sui particolari delle indagini. Come anticipato ieri sera, è stato proprio il padre del ragazzo accusato a scoprire l’orrore che si era consumato in quell’appartamento.