San Pier Niceto- “Viaggio nel mondo in 7 note” è il titolo del concerto in programma per domani a San Pier Niceto.

L’associazione musicale “Maestro Pietro Nastasi” anche quest’anno delizierà i sanpietresi con le sue performances musicali. Il concerto di Natale è un appartamento ormai tradizionale a San Pier Niceto: la banda infatti rappresenta un punto di riferimento per tutto il paese, essendo una realtà ormai consolidata. Quest’anno l’esibizione si terrà nella Chiesa Madre alle ore 19.30.

A dirigere il Maestro Davide Cigala. Il tema di quest’anno porterà il pubblico a fare un vero e proprio viaggio intorno al mondo attraverso le note che intoneranno le canzoni di Natale più belle del mondo. Ad esibirsi saranno anche i bambini e ragazzi della scuola di musica, che con la loro voce renderanno ancora più prezioso il concerto.

“Per il concerto di Natale di quest’anno, -ha dichiarato il Maestro Davide Cigala- il tema sarà “Viaggio nel mondo in 7 note” perché si sa, questo è il periodo dei viaggi. E durante il concerto, con la nostra musica vogliamo farvi viaggiare in diversi paesi e culture del mondo. Lo faremo in modo particolare a Betlemme, dove andremo insieme ai bambini/allievi della nostra scuola di musica, con le nostre note e le loro voci. Un grazie particolare perché questo evento si possa svolgere va a tutte le autorità Civili e Religiose per il sostegno e la disponibilità. Ma permettetemi ormai giunti al termine del 2022, di ringraziare tutta la comunità Sampietrese per l’amore mostrato verso la propria banda e per l’affetto nei miei confronti in questo primo anno alla guida di questa realtà, infatti se dovessi descrivere il 2022, lo farei con una sola parola: San Pier Niceto.”