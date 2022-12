Venetico – Parliamo di elezioni a Venetico. Nei locali della Prefettura di Messina si sono tenute delle verifiche di alcune schede relative alla terza sezione, che durante lo scrutinio delle scorse elezioni erano risultare dubbie.

La dott.ssa Silvana Merenda, dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale, delegata ad effettuare la verifica per dare esecuzione all’ordinanza del Tar Sezione staccata di Catania, per la definizione dei due ricorsi proposti da Francesco Rizzo e Nino La Guidara, ha proceduto con la verifica. È stata coadiuvata dalla viceprefetta aggiunta Antonella Re, Vice Dirigente dell’U.E.P., nonché dai componenti dell’ufficio elettorale Sigg.re Giuseppa Gemelli e Natalina Nassi, e dal consegnatario del materiale elettorale Dr. Antonino Coppolino.

Così sono stati acquisiti gli atti necessari per la decisione dei ricorsi ed è stata constatata l’integrità dei sigilli apposto.

C’è da precisare che il Tar di Catania, il prossimo febbraio emetterà la sentenza sui due ricorsi presentati rispettivamente da Francesco Rizzo e Nino La Guidara. L’udienza è fissata per il 23 febbraio prossimo.

Secondo quanto riportato nel verbale diffuso dall’Amministrazione Comunale venetichese dalle 9 schede si può evincere che è stato validamente espresso il voto per il candidato sindaco Francesco Rizzo e per la lista a lui collegata per effetto strascinamento, considerato il contrassegno sul simbolo.

Non è stata quindi espressa Preferenza per i candidati al consiglio comunale della lista 2 di La Guidara.

Il Sindaco Rizzo nel suo ricorso aveva contestato proprio 9 voti della sezione terza. Voti che, in base all’attribuzione, possono cambiare l’assetto del Civico Consesso. La Guidara e alcuni candidati della sua lista avevano invece rivelato delle discordanze numeriche.

Adesso si attende il Tar.