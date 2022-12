Sicilia – Cresce il campo di alta pressione che determina condizioni di tempo più soleggiato con qualche annuvolamento destinato a sparire nel corso della giornata. Cielo sereno soprattutto in serata.

I venti soffieranno deboli di libeccio, in attenuazione e in rotazione a ponente. Temperature stabili, in linea con i giorni precedenti. Per quanto riguarda i mari, Tirreno da quasi calmo a poco mosso, così come lo Ionio.