Messina – Parte subito bene il Messina, ma è il Crotone a costruire le prime occasioni. Il primo squillo peloritano arriva al 20’ con Versienti che calcia sull’esterno della rete con una bella conclusione al volo.

Pericolo al 22’: Lewandowski manca il pallone in uscita su azione d’angolo, ma Golemic conclude di testa fuori. Giallorossi che provano a spingere in contropiede, ma il tentativo di Iannone viene bloccato a terra da Dini.

Al 43’ gol annullato ai padroni di casa: cross di Chiricò e colpo di testa di Kargno che realizzato. Tutto inutile: rete annullata per un fallo in attacco dei padroni di casa. Si va all’intervallo a reti inviolate. Cinelli, in panchina al posto del dimissionario Auteri, getta nella mischia Marino. Il Crotone invoca un calcio di rigore al 15’, ma va in vantaggio appena 60 secondi dopo con Petriccione che batte Lewandowski. Il Messina prova senza incidere a raddrizzare l’incontro, il Crotone ci mette tanta attenzione e amministra. finisce 1-0. Il Messina chiude così il suo annus horribilis. -4 punti dall’Andria, penultima. Sperando, è proprio il caso di dirlo, in un futuro migliore. FOTO: Facebook ACR MESSINA