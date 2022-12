La Procura di Vicenza ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte della ricca pensionata di 80 anni, Maria Basso. L’anziana, ricoverata in una casa di riposo di Asiago, è stata successivamente rintracciata in una struttura di Catania, dove è morta pochi giorni dopo il suo arrivo. Qui era arrivata con un parente.

La Procura Veneta ha inviato una rogatoria a quella etnea che procede con atti urgenti, secondo quanto riporta Ansa. L’anziana non aveva eredi diretti. Disponeva di un ingente patrimonio, vicino ai 500 mila euro, tra conti correnti, gioielli e immobili. Gli altri parenti della donna hanno presentato denuncia ai Carabinieri di Bassano del Grappa con l’ipotesi di circonvenzione di incapace.

I parenti che hanno denunciato temono che la congiunta abbia cambiato il suo testamento su induzione di qualcuno. Il precedente testamento disponeva che il lascito sarebbe andato ad associazioni che si occupano di persone indigenti.