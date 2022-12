Please enable JavaScript play-sharp-fill

Dietro gli efferati omicidi di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i cui corpi sono stati ritrovati nell’appartamento di Thornaby in Inghilterra, ci sarebbe una svolta.

A ritrovarli esanimi è stato il padre del presunto killer. L’uomo era arrivato dall’Italia per stare vicino al figlio che, da diversi giorni sembra manifestasse uno stato di “malessere” che non lo convinceva. La sera prima del duplice delitto, secondo indiscrezioni, Nino e Francesca, insieme all’amico e suo padre, avevano cenato presso un ristorante della cittadina inglese. Conclusa la serata, i tre ragazzi rientrano nell’appartamento condiviso e il padre del presunto omicida, si trasferisce in hotel.

Il giorno successivo, dall’hotel il padre cerca di mettersi in contatto con suo figlio. Ma, dopo diversi tentativi andati a vuoto, decide di recarsi di persona nell’abitazione di Thornaby Road. Una volta superata la porta di ingresso dell’appartamento/ostello, la macabra scoperta: a terra straziati ci sono i corpi di Nino e Francesca, riversi in una pozza di sangue e il proprio figlio poco distante privo di alcuna capacità di reazione.

L’uomo, che non parla l’inglese, decide di chiamare un amico poliziotto in Italia, il quale ha allertato l’Interpol che ha avviato le indagini. Il presunto Killer, accusato del duplice delitto, era un amico di Nino, probabilmente un collega. Nino gli voleva bene, al punto da averlo invitato – secondo le testimonianze raccolta – anche a prendere parte alla festa per il diciottesimo compleanno della sorella del giovane di Milazzo. Ed ha trascorso anche dei momenti di felicità insieme a Francesca e altri amici sul lungomare di Patti Marina, a trascorrere momenti di felicità.

Il movente del folle gesto non è ancora chiaro, ma – da quanto si apprende dalle testimonianze delle amiche di Francesca e i familiari di Nino – il presunto autore del delitto, nell’ultimo periodo, manifestava un malessere generale. Infatti, Nino aveva confidato ai suoi familiari che il suo amico era diventato “depresso” e non voleva né mangiare, né tantomeno lavarsi, tanto che era proprio Nino ad aiutarlo a superare questo momento particolare.

Abbiamo raccolto le testimonianze di due amiche ed ex colleghe di Francesca. Come annunciano ai nostri microfoni, aveva deciso di fare un tatuaggio insieme a lei. Lo faranno lo stesso per ricordare la loro amica e il suo meraviglioso sorriso.