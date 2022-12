Frazzanò – Il Consiglio Comunale di Frazzanò, riunitosi Venerdì 23 Dicembre in Sessione straordinaria, ha approvato una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e l’affidamento del servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane.

L’argomento della variazione di Bilancio, attuato all’unanimità dagli 8 Consiglieri presenti (6 di maggioranza e 2 di minoranza), è stato illustrato dal Sindaco frazzanese Gino Di Pane; il primo cittadino ha evidenziato che si tratta di piccoli contributi, come quello sull’energia, di piccole somme riferite ai Decreti degli ultimi mesi e ottenute dal Comune di Frazzanò.

Il servizio di tesoreria comunale è stato affidato a Poste Italiane e l’importo ammonta a 3.000 euro contro i 9.000 euro, che l’ente comunale frazzanese doveva versare alla Banca di riferimento. Il Sindaco Di Pane ha sottolineato che nel 2014 il Comune pagava 16.000 euro, poi si è scesi a 9.000 euro con la Banca Montepaschi di Siena e adesso si registra un ulteriore risparmio di costi, arrivando a 3.000 euro.

Le partecipazioni possedute dal Comune di Frazzanò sono l’ATO, ormai in liquidazione, la SRR Messina Provincia, il Gal Nebrodi Plus di Castell’Umberto (per 400 euro), l’ATI (Assemblea Territoriale Idrica) e l’ASMECOMM. con un pagamento di 158 euro e che serve al Comune frazzanese per avere il PUC (Piano Urbanistico Comunale).

Infine il civico consesso ha applicato un Regolamento per l’affidamento delle aree destinate a verde pubblico. Il Sindaco Gino Di Pane ha spiegato come la richiesta sia partita da alcuni cittadini, i quali hanno voluto fortemente una regolamentazione per poter curare e tenere pulite delle aree verdi di proprietà comunale; nel territorio comunale di Frazzanò sono 2, 3 queste aree e adesso i cittadini potranno ripulirle per conto dell’Amministrazione.