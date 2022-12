Come avevamo già preannunciato qualche giorno fa la strada provinciale 147 per San Gregorio a Capo d’Orlando sarà riaperta in un solo senso di marcia, direzione Messina da oggi alle 18 e sino a giorno 28 dicembre.

A comunicarlo è la III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina con l’ordinanza n.65/2022.

Sarà interessato il tratto dal km. 2+200 al km. 2+480, dalle ore 18,00 del 23/12/2022 e fino al 28/02/2023, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento del piano viabile, ampliamento del marciapiede e rifacimento della protezione laterale.

Viene suggerito un percorso alternativo :

– Da Capo d’Orlando centro verso San Gregorio è consentito il transito a senso unico in direzione San Gregorio;

– Da San Gregorio verso Capo d’Orlando centro: Villa Bagnoli, Strada Comunale San Gregorio, S.S. 113 in direzione Palermo fino all’incrocio con la S.S. 116, proseguire sulla S.S. 116. Via Libertà fino al centro urbano di Capo d’Orlando.