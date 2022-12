Barcellona – Il Tribunale di Barcellona, presieduto dal giudice Antonino Orifici e composto dalle colleghe Noemi Genovese e Mariacristina Polimeni, ha emesso la sentenza di primo guardo per venti degli imputati del processo Dinastia che avevano scelto di essere giudicati con rito ordinario.

Dodici le condanne, sette invece le assoluzioni, più una prescrizione sono state decise nel tardo pomeriggio di ieri. Al centro del processo, l’operazione antimafia portata a termine all’alba del 28 febbraio 2020 dai carabinieri del Ros e delle Compagnie di Barcellona e Milazzo, che poi si è estesa anche a Terme Vigliatore e alle isole Eolie che fece luce sui tentativi dei rampolli della mafia barcellonese di riprendere in mano gli affari di famiglia dopo i numerosi arresti degli storici vertici. Dalle estorsioni al traffico di cocaina, hashish e marijuana avevano esteso la loro attività nell’area tirrenica spingendosi fino alle Eolie. E in linea con i tempi, utilizzando i social network e un codice per evitare di finire intercettati.

Nel dettaglio queste le condanne: Alessio Catalfamo, 17 anni e 6 mesi; Duilio Francesco Doddo, 22 anni; Tindaro Giardina, 10 anni; Antonino Iacono, 8 anni e 6 mesi; Simone Mirabito, 30 anni (la pena più alta); l’albanese Edmond Ndoj, 12 anni; Vincenzo Nucera, 4 anni; Vincenzo Rosano, 6 anni e 8 mesi; Andrea Sgroi, un anno e 6 mesi; Filippo Torre, 16 anni e 8 mesi; Salvatore Torre, 6 anni; Francesco Turiano, 16 anni e 8 mesi.

Alcuni degli imputati condannati hanno usufruito in sentenza di assoluzioni parziali e dichiarazioni di prescrizione per alcuni capi d’imputazione .In sette sono stati assolti con le formule “per non aver commesso il fatto” o “perché il fatto non sussiste”. Si tratta di Antonino Chiofalo, Mauro Di Bella, Marco Formica, Luciano Fugazzotto, Sebastiano Salicola, Giuseppe Torre e Roberto Torre. La prescrizione del reato contestato è stata dichiarata per Cristina Di Salvo, così come del resto aveva richiesto l’accusa al termine della requisitoria.