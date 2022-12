Aveva 23 anni Christian Zoda. A Messina abitava nella zona di Boccetta ed era emigrato in Germania nel 2013, insieme ai familiari. Qui gestiscono un ristorante pizzeria e in quel locale lavorava anche Christian. Non veniva a Messina da quattro anni, ma continuava a sentire i suoi familiari rimasti in Sicilia.

La mamma del giovane vive ancora a Messina, nella zona dell’Annunziata. Mercoledì, poco prima di mezzogiorno, in pieno centro, ad Aalbstadt, Christian ha trovato la morte. Raggiunto da colpi di arma da fuoco, è morto due ore dopo in ospedale. La sera stessa è stato trovato il corpo di Sandra Quarta, 20 anni, sepolto in un giardino. Per il delitto del giovane Christian, classe 1999, è stato fermato un 52enne italiano che sarebbe lo zio della ragazza.

Sandra era scomparsa la mattina del 18 dicembre scorso. Lo stesso Christian aveva condiviso su Facebook un appello per il suo ritrovamento. Sospettato e vittime pare si conoscessero tra loro. Sui due corpi è stata eseguita l’autopsia. L’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere.