San Filippo del Mela – Grandi emozioni all’Istituto Comprensivo di San Filippo del Mela dove gli alunni hanno deciso di mettere in scena delle recite natalizie abbastanza particolari. Dalla salvaguardia del creato ad un “Babbo Natale Green”, i giovanissimi studenti hanno stupito tutti, toccando note attualissime.

Il titolo della manifestazione tenuta alla scuola primaria “N.Mastroeni” di Cattafi è: “La Terra desidera il Natale per Rinascere”. Gli alunni hanno deciso di unire il tema della salvaguardia dell’ambiente a quello del Natale. Momento privilegiato, ricco di emozioni, di attese e di gioia, dove i messaggi trovano terreno fertile nell’intimo di grandi e piccini. L’idea ha preso spunto dall’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì” “Sulla cura della nostra casa comune” .

Canti, balli e parti recitate grazie alle quali gli studenti hanno messo in luce problematiche attuali come i cambiamenti climatici, il valore del concetto di famiglia, l’amore e il rispetto per la grande famiglia dell’umanità. Insomma grande spazio per le riflessioni profonde, anche attraverso un viaggio attraverso le bellezze artistiche, letterarie e culinarie della nostra Sicilia . Hanno concluso con un messaggio forte e chiaro: “l’amore non può essere cieco, non possiamo arrenderci…Noi vogliamo un mondo migliore”. Rivolgendosi al Bambin Gesù hanno chiesto di rinnovare ogni cuore in segno di pace, di amore e di rispetto nei confronti di tutti ed in particolar modo della nostra Madre Terra.

Sulla stessa lunghezza d’onda la Scuola primaria “E.De Filippo” di Archi, dove si è tenuto lo spettacolo “Babbo Natale Green”.

Qui Babbo natale i stato presentato sotto una veste diversa. Un uomo che avendo viaggiato molto, si è reso conto che il nostro pianeta terra sta molto male. Per cui ha deciso di scioperare, lasciando il mondo con fiato sospeso. I giornalisti ai telegiornali mostrano i cortei di protesta e l’intervista fatta a Babbo Natale. Proprio lui afferma di essere stufo di consegnare regali impacchettati con plastica e cartone. Il messaggio che lancia è quello di imparare ad adottare nella nostra quotidianità la regola delle 4 R: riduci, riusa,ricicla e recupera. Se non cambia qualcosa la nostra amata terra non avrà lunga vita. Lo spettacolo si è concluso con il servizio dove Babbo Natale consegna un grande regalo in diverse lingue “Pace e Serenità nel mondo e che ognuno impari a rispettare l’ambiente”.