Venetico – Un importante incontro sulla violenza di genere si è tenuto all’Istituto d’Arrigo di Venetico. A partecipare gli studenti, la Dirigente Scolastica, i genitori ed i membri del Consiglio di Istituto.

Protagoniste dell’incontro le Dottoresse della Fondazione Astrea con le quali, durante questo anno scolastico, hanno avviato un percorso importantissimo sulla presa di coscienza in merito alla violenza di genere.

Durante questo incontro e quelli precedenti sono tante le tematiche che sono state affrontate con cura e delicatezza, facendo attenzione a trattare tutte le tipologie di violenze esistenti, come riconoscerle e cosa fare se si è vittima o se una persona cara ne è vittima. Inoltre si è discusso del rispetto tra i giovanissimi e della rinascita sociale che è possibile avere superato un periodo buio. L’esperienza diretta dei soci dell’Associazione Astrea ha consentito di toccare con mano, per vie diverse, come ancora nell’epoca attuale vi sia tra i giovani la necessità di una rieducazione affettiva (da un punto di vista sociale e relazionale) della donna rispetto all’uomo.

Durante l’incontro le ragazze che hanno realizzato i disegni selezionati dalla commissione della Fondazione per inserirli all’interno del calendario, sono state premiate dalle dottoresse con in dono il calendario stesso del progetto dal titolo “Donne che hanno realizzato i propri sogni”. I disegni selezionati dalla Fondazione e inseriti nel calendario sono ben 4, ciascun disegno è accompagnato da una didascalia molto significativa. Quelli a seguire sono i nomi degli alunni vincitori del concorso, il personaggio raffigurato e la didascalia che li accompagna:

Michela Floridia – classe III B, IC Venetico con il disegno di Rosalind Franklin – chimica, biochimica e cristallografa britannica : “ La scienza e la vita di tutti i giorni non possono e non devono essere separate”

– chimica, biochimica e cristallografa britannica Miriam Formica – classe III D, IC Venetico (Fondachello)- Regina Elisabetta II “quando la vita sembra dura i coraggiosi non si sdraiano e accettano la sconfitta; invece, sono ancora più determinati a lottare per un futuro migliore”

Elena La Fauci, Elisea Garau, Ludovica Cutugno – classe II B, IC Venetico – Samantha Cristoforetti – astronauta italiana : “ Tante volte un ostacolo è solo un messaggio che la vita ti da. Devi trovare un’altra strada ma non vuol dire che non puoi arrivare a destinazione”

– astronauta italiana Sofia Siracusa – classe I B, IC Venetico – Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni

Questo Progetto ha una grande importanza e ricade all’interno di un percorso inerente i concetti di “Rispetto” e “Legalità” che caratterizzano fortemente l’Istituto Comprensivo di Venetico e la Forma Mentis dei Nostri Studenti, tanto importanti per la crescita di cittadini responsabili.