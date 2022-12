Montagnareale – Non riesce a darsi pace, Domenico Calabrese, zio di Francesca Di Dio, uccisa insieme al fidanzato Nino Calabrò nel nord dell’Inghilterra.

Distrutto, ha raccontato a 98zero il dolore immenso provato in queste ore. Incredulo per la fine tragica, ingiusta, crudele che il destino ha riservato alla sua nipotina con la quale spesso scherzava, prendendola in giro. Lo chiamava “Zietto preferito”. Un forte legame, Francesca era spesso a casa sua e aveva un legame forte anche con la zia.

Una famiglia stravolta dal dolore che si stringe intorno alla sorella di Francesca, Veronica, rimasta in Sicilia così come in Sicilia è rimasta Alessandra, la sorella di Nino. Proponiamo in video l’intervista esclusiva a Domenico Calabrese, zio di Francesca, che parla anche del presunto assassino della nipote.