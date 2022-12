Sull’incredibile e assurda fine di Nino e Francesca non ci sono ancora dettagli ufficiali sul movente che ha animato chi li ha uccisi. Neanche su come le vite dei due ragazzi siano state brutalmente recise. Gli investigatori inglesi mantengono il riserbo sulle indagini, come prassi a quelle latitudini.

IL FERMATO

Di certo c’è che è stato fermato un giovane, probabilmente ex coinquilino di Nino. Secondo indiscrezioni, anche queste non confermate, si tratterebbe di un siciliano. Certamente maggiori particolari potranno emergere nelle prossime ore.

Una fine tragica, ingiusta, quella di due ragazzi che amavano la vita e che si amavano. Tanto, tantissimo. Una fine che lascia sgomente le comunità di Montagnareale, Milazzo (dove Nino viveva con la sua famiglia, sulla litoranea di Ponente, prima di trasferirsi in Inghilterra) e Barcellona Pozzo di Gotto, città di origine dei familiari del ragazzo.

SGOMENTO A MONTAGNAREALE, MILAZZO E BARCELLONA

Montagnareale si lista a lutto ricordando il dolce e solare sorriso di Francesca Di Dio. Profondo dolore anche a Milazzo. Il sindaco Pippo Midili ha assicurato ieri, attraverso una nota, sostegno e supporto alla famiglia di Nino Calabrò.

IL LUNGO VIAGGIO DEI GENITORI

I genitori dei due ragazzi ieri sera sono giunti in Inghilterra. Un viaggio lungo, lunghissimo, infinito. Con nel cuore un dolore indescrivibile. Il più grande dei dolori che un essere umano possa provare. Inimmaginabile. Al punto che, anche se non li conosci, vorresti abbracciarli forte. Un dolore crudele e straziante portato nel cuore in un posto lontano, lì dove i loro figli volevano provare a far fortuna e costruire il loro avvenire. Una mano, animata da chissà quali fantasmi, ha lasciato chiuso, sigillato, quel cassetto stracolmo di sogni tutti da scoprire e da vivere che veniva costantemente riempito dal 2019, da quando Nino e Francesca avevano deciso di stare insieme.

I SOGNI E LA GIOIA DI VIVERE DI NINO E FRANCESCA

Nino si era diplomato nel 2016 all’Istituto Superiore “Ettore Majorana” di Milazzo, nel corso Meccatronica. Ha praticato il judo ed è stato anche un ottimo giocatore di rugby, militando tra le file delle Aquile del Tirreno. Ha lavorato in pizzeria, a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, città d’origine che frequentava spesso prima di trasferirsi oltre Manica. Ha frequentato un corso da croupier a Palermo, riuscendo a trovare subito lavoro in Inghilterra. Ma dalle persone a lui care Nino non si è mai separato col cuore e con l’anima: già volte al giorno chiamava a casa e, quando possibile, tornava dai suoi affetti. I suoi colleghi lo ricordano per il suo sorriso e per il modo professionale, ma al tempo stesso bello e gioioso, con il quale trattava con i clienti del posto in cui lavorava.

Francesca era una ragazza bella, solare, con un sorriso splendido e contagioso. Amava i colori e sognava una vita a colori. Era appassionata di estetica, al punto da avere anche frequentato un corso a Barcellona Pozzo di Gotto. Adesso avrebbe voluto specializzarsi in tatuaggi al volto. E voleva farlo proprio in Inghilterra, accanto al suo grande amore Nino. Più volte era andato a trovarlo, ma stavolta voleva trascorrere più tempo e capire se lì poteva rimanerci stabilmente, trovando un lavoro. Del resto, lei non si è mai tirata indietro quando c’è stato da darsi da fare. Proprio per questo, il dolore è ancora più straziante.