Ha voluto spiegare perché ha sparato contro Claudio Costantino.

Davanti al gip Ornella Pastore, durante l’interrogatorio di garanzia, il 27enne Pippo Molonia, arrestato dalla Mobile proprio due giorni fa, ha ammesso di aver puntato contro Costantino la pistola l’11 novembre dell’anno scorso e avergli sparato perché quella mattina lo avrebbe investito per errore.

Costantino – secondo il suo racconto – era in sella ad una moto, mentre scappava da un posto di blocco dei carabinieri.

Ne sarebbe nato un litigio e, per paura di una ritorsione di Costantino che si aggirava a Bisconte, gli ha così sparato un colpo di pistola alla gamba. Adesso il gip Pastore dovrà valutare se credere o meno alla versione raccontata da Molonia. Secondo gli inquirenti, questa gambizzazione potrebbe rappresentare un precedente al contesto in cui è poi maturato il duplice omicidio di Camaro San Luigi del 2 gennaio scorso che vede sotto processo, come presunto killer, proprio Claudio Costantino. Quest’ultimo è accusato di aver ucciso Francesco Portogallo e Giuseppe Cannavó a colpi di pistola. FOTO: ARCHIVIO