Messina – Con il coinvolgimento delle studentesse dell’istituto scolastico “Minutoli”, nella palestra e nell’annesso campo da calcio a 5, i soci messinesi dell’UNVS, tecnici federali, hanno promosso lo scorso giovedì 15 dicembre le loro discipline sportive di riferimento, collaborando con i docenti di educazione fisica, tra questi la prof.ssa Giusy Morsicato, iscritta all’UNVS Messina sin dalla sua fondazione.

Negli spazi concessi si sono svolte numerose attività: rappresentazioni, prove pratiche, tornei di calcio a 5 e poi gare di salto in alto, tennis, badminton, pallavolo, pallacanestro, football americano, judo e, infine, fitness. L’iniziativa all’Istituto Superiore G. Minutoli ha ottenuto grandi consensi, ricevendo il plauso sia da parte del dirigente scolastico, prof. Pietro Giovanni La Tona, che del personale scolastico, nonché, soprattutto, delle studentesse e delle loro famiglie.

Viva la soddisfazione espressa dal presidente Andrea Argento e dall’intero direttivo per aver centrato l’obiettivo del progetto, promuovendo la pratica sportiva al femminile, grazie allo spirito di collaborazione che contraddistingue l’UNVS Messina che può vantare tra i suoi soci, sempre pronti a scendere in campo per garantire la buona riuscita di ogni attività, tecnici federali di grande qualità e comprovata esperienza, insieme ad ex sportivi di assoluto livello.