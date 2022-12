Sarà inaugurato oggi pomeriggio, alle 16,30, il Parco inclusivo di Piazza San Papino, realizzato grazie a un finanziamento previsto dal Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali.

All’interno dell’area interessata sono state installate attrezzature ludiche ed è stata mantenuta e migliorata la vegetazione esistente. E’ stata anche realizzata pavimentazione in gomma colata antitrauma, elastica, drenante, antiscivolo e ignifuga. Le aree si distingueranno per fascia di età con giochi per i bambini più piccoli (2/4 +anni) e giochi per bambini più grandi (6/8/12 +anni). Ad eseguire le opere la ditta Puca Costruzioni di Milazzo.

Sempre all’interno della stessa piazza, è stata realizzato – e sarà pure aperto – uno spazio pubblico di calisthenics, vera e propria palestra all’aperto, rientrante in un’altra progettualità promossa dalla ditta Planeta che coinvolge in Sicilia cinque Comuni: Palermo, Menfi, Noto, Castiglione di Sicilia e Milazzo.

Il calisthenics, noto anche come street workout, è una disciplina in forte sviluppo sia nelle giovani età che tra gli over 50. L’impianto consente di svolgere attività sportiva a più sportivi contemporaneamente i quali possono eseguire un numero infinito di esercizi a corpo libero con l’ausilio della struttura che prevede diverse stazioni, chiunque, anche senza un allenamento precedente può eseguire esercizi partendo da un livello per principianti per arrivare a quelli più difficili e spettacolari, che richiedono anni di allenamento.