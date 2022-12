Sicilia – La giornata di oggi garantirà tempo tutto sommato stabile, a eccezione di una nuvolosità con possibili deboli piogge in assorbimento nel pomeriggio fino alle schiarite serali.

Le temperature rimangono in linea con i giorni precedenti. I venti soffieranno moderati da Libeccio. Per quanto riguarda i mari, saranno da quasi calmo a mosso il Tirreno così come lo Ionio.