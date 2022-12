E’ la notizia che ha sconvolto tutti. Non soltanto le comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Montagnareale. Tutti. Il giallo sulla tragica morte di Nino Calabrò, 25 anni e Francesca Di Dio, 20 anni getta un velo di profondo dolore sul Natale ormai alle porte.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

Montagnareale mette le bandiere a mezz’asta e cancella tutte le manifestazioni natalizie previste in segno di rispetto per quella ragazza il cui sorriso era contagioso e ti faceva stare bene. La ricorda così il vice sindaco Salvatore Sidoti: “Francesca era una ragazza benvoluta da tutti. Noi l’abbiamo vista crescere: sempre solare, tranquilla, salutava tutti, una ragazzina molto per bene. Tutti abbiamo un buon ricordo di lei. Mi mancherà il suo sorriso. Aveva un bel sorriso Francesca. La Farnesina ci ha assicurato il massimo appoggio ai familiari di questi due ragazzi, ma ancora c’è riserbo sulle indagini”.

“Francesca era una brava ragazza, una ragazza intelligente, siamo sconvolti. Una ragazza solare, una brava ragazza”, afferma una sua ex insegnante. Una donna anziana del paese invece racconta: “Una ragazza educata prima di tutto, sempre pronta e volenterosa”.

“Nino per me era un fratello, non un semplice cugino – racconta commosso e tra le lacrime Paolo, cugino di Nino Calabrò e suo vicino di casa – era una persona socievole, solare, sempre disposta a dare aiuto. Un grande lavoratore. Siamo distrutti. Nino stava da quattro anni in Inghilterra, si trovava bene e aveva creato un gruppo di amicizie”.

La notizia è arrivata come un terremoto a sconvolgere la vita della famiglia di Nino ieri, intorno alla mezzanotte: “Ci hanno chiamato direttamente gli amici di Nino dall’Inghilterra, ai quali avevamo chiesto – prosegue Paolo – Questa mattina i miei zii sono partiti con il primo volo da Palermo. Ancora devono arrivare”.

INTERVISTE VIDEO A MONTAGNAREALE A CURA DI GIOVANNI PALMERI