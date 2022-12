Capri Leone – Il Comune di Capri Leone ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi economici (sotto forma di rimborso) alle famiglie con figli minori, da 0 a 17 anni, che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi diurni, dai servizi socio-educativi e dai centri con funzione educativa e ricreativa, per il periodo compreso tra Giugno-Settembre e Ottobre-Dicembre 2022.

La scadenza, per la presentazione delle istanze del periodo Giugno-Settembre, sarà entro e non oltre il 31 Gennaio 2023, mentre per le eventuali somme residuali destinate al periodo Ottobre-Dicembre, la scadenza è fissata entro il 28 Febbraio 2023.

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Capri Leone – Area socio assistenziale, in uno dei seguenti modi: a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ente comunale ubicato in Via S. Antonio – Delegazione Municipale di Rocca di Capri Leone, o tramite pec con invio ad uno dei seguenti indirizzi: caprileone.sociali@pec.intradata.it oppure caprileone@pec.intradata.it. L’esito dell’istruttoria delle istanze, con la previsione del contributo massimo ammissibile, sarà pubblicato all’albo online del Comune con valore di notifica. Successivamente si provvederà all’erogazione del contributo/rimborso con un apposito atto dirigenziale.

L’ammontare del contributo, per ciascun minore ammesso, viene fissato nella misura massima non superiore a 150 euro mensili, raddoppiato in caso di disabilità grave attestata dalla presenza di necessaria certificazione e, comunque, in relazione alla fascia ISEE.