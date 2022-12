“Quando escono dal 41bis lo ammazzano”. Nuove minacce di morte contro l’ex Presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.

A raccontare ai Carabinieri quanto ascoltato da un 39enne arrestato per estorsione sembra sia stata proprio una sua vittima. Pare si tratti di dialoghi avuti con l’estorsore in cui quest’ultimo diceva che alcuni suoi parenti che erano in carcere dopo l’operazione antimafia che ha sgominato i clan dei Nebrodi, accusati anche di altri fatti di mafia e uno di loro di omicidio, non appena scontata la pena avrebbero ucciso Antoci.

“A Peppe Antoci non l’hanno voluto ammazzare però quando escono i miei parenti al 41 bis l’ammazzano” avrebbe detto.

Nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Messina Simona Finocchiaro ed eseguita dai carabinieri, il 39enne si qualifica, parlando con la vittima, come appartenente al clan mafioso dei Batanesi.

Per questo motivo da qualche tempo sono state rafforzate le misure di sicurezza personali per Antoci e per i tutti i suoi familiari, con un monitoraggio per tutto il giorno da parte delle forze dell’ordine: sono state decise le zone rimozione nei luoghi ove si reca, e la strada della casa dei genitori è stata interdetta al traffico.