Galati Mamertino – L’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino, insieme a Babbo Natale e agli zampognari, ha incontrato Mercoledì 21 Dicembre gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sia del centro cittadino galatese che della frazione San Basilio, per porgere loro gli auguri di Natale.

“Abbiamo cercato di fare in modo che i nostri auguri fossero il più possibile festosi e spensierati – afferma il Sindaco Vincenzo Amadore -. Accompagnati dal tradizionale suono della zampogna abbiamo consegnato a tutti gli alunni un piccolo pensiero, pregandoli di estendere i nostri auguri alle loro famiglie.

Ne abbiamo approfittato, inoltre, per salute e ringraziare per la professionalità e collaborazione la Dirigente scolastica Prof.ssa Santomarco, tutti i docenti e il personale scolastico, rinnovando il nostro impegno a favore dei nostri piccoli concittadini.

Li abbiamo invitati, infine, a partecipare alla prima giornata esterna del calendario delle manifestazioni natalizie, in programma oggi pomeriggio. Si tratta di un pomeriggio dedicato interamente a loro tra canti, doni e giochi, anche sotto l’ormai tradizionale albero posizionato in Piazza San Giacomo. Sarà l’occasione per augurare a tutti i nostri bambini e ragazzi e alle loro famiglie un sereno Natale all’insegna della gioia, della speranza e della serenità”.