Il Comune di Capo d’Orlando ha diramato, tramite una comunicazione alla stampa, la variazione del calendario per la raccolta differenziata porta a porta in occasione delle festività natalizie.

Per le utenze domestiche e non domestiche il servizio viene naturalmente sospeso nei giorni di festa e quindi lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio 2023. Per recuperare la raccolta dell’umido prevista in queste due giornate ecco come è stato modificato il calendario:

Lunedì 26 dicembre FESTIVO;

Martedì 27 dicembre UMIDO;

Mercoledì 28 dicembre PLASTICA – PANNOLINI/PANNOLONI (per chi autorizzato);

Giovedì 29 dicembre CARTA/CARTONE;

Venerdì 30 dicembre UMIDO;

Sabato 31 dicembre INDIFFERENZIATO.

Lunedì 02 gennaio UMIDO;

Martedì 03 gennaio PLASTICA;

Mercoledì 04 gennaio VETRO – PANNOLINI/PANNOLONI (per chi autorizzato);

Giovedì 05 gennaio CARTA/CARTONE;

Venerdì 06 gennaio FESTIVO;

Sabato 07 gennaio UMIDO.

Inoltre il responsabile del servizio per il Comune di Capo d’Orlando Massimo Bontempo fa sapere che solo per bar, pub, ristoranti, pizzerie e generi alimentari con somministrazione di alimenti e bevande, martedì 27 dicembre, oltre all’umido, si effettuerà anche il ritiro di VETRO E LATTINE.

Il CCR (Centro Comunale di Raccolta) di Contrada Pissi nei giorni del 24 e 31 dicembre 2022, sarà aperto dalle ore 07:00 alle ore 12:00.