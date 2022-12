Galati Mamertino – Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi questa mattina in Sessione ordinaria, ha nominato come nuovo Revisore dei Conti il Dott. Silviano Bonafede, che espleterà la sua funzione presso l’ente nel triennio 2022/2025.

I Consiglieri Comunali hanno estratto in totale 10 nominativi; il Dott. Bonafede sarà il Revisore dei Conti titolare, mentre gli altri 9 saranno presi in considerazione in ordine di sorteggio, in caso di mancata accettazione dell’incarico da parte del titolare.

Il civico concesso galatese ha anche istituito la Commissione Consiliare permanente Bilancio e Patrimonio, e ha approvato una variante al Piano cimiteriale Zona “C” del civico cimitero, a seguito di un’istanza presentata da un cittadino. La creazione della Commissione Bilancio e Patrimonio era stata sollecitata dai Consiglieri di minoranza (i quali avevano richiesto la convocazione di un’Adunanza Consiliare, per la discussione di questa proposta). La Commissione sarà composta da 5 Consiglieri, 3 componenti del gruppo di maggioranza e 2 membri della minoranza; per la maggioranza sono stati indicati il capo gruppo Giuliana Zingales, Andrea Carcione e Carlo Vicario, mentre per la minoranza il capo gruppo Giuseppe Drago e Bruno Natale.

La variante al Piano cimiteriale è stata attuata dai 6 Consiglieri di maggioranza presenti, mentre i 3 componenti del gruppo di minoranza hanno abbandonato l’aula prima della votazione. La minoranza ha motivato la scelta, affermando che si dovrà applicare una modifica del Regolamento e del Piano cimiteriale. La maggioranza, invece, con il capo gruppo Giuliana Zingales, ha presentato una dichiarazione di voto favorevole all’argomento in questione; il Consigliere Zingales ha messo in evidenza che personalmente si è recata, presso il cimitero, con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e ha constatato gli interventi da attuare. La modifica riguarda l’accorpamento di due tombe in un’unica tomba; questo cambiamento non comporta nessun ampliamento del cimitero.

Il Consiglio Comunale ha poi attuato la costituzione della Comunità di energie rinnovabili e solidali e ha approvato un Debito fuori Bilancio, riferito alla messa in sicurezza della Strada Galini-Catafurco, per la mitigazione dei rischi connessi ai danni provocati da frane. La proposta delle Comunità energetiche è stata illustrata dal Sindaco galatese Vincenzo Amadore, il quale ha sottolineato che il Comune di Galati Mamertino è risultato beneficiario di un contributo di 11.564 euro, solo per l’attivazione della Comunità. Il primo cittadino ha spiegato che si potrà conseguire un risparmio di costi sia per gli enti privati che per quelli pubblici, e il prossimo passo sarà la scelta di un professionista, che dovrà delineare le linee guida del progetto.

Il Debito fuori Bilancio ammonta a 34.240 euro oltre all’Iva al 22%, circa 7.000 euro, per un totale complessivo di 41.000 euro. La somma dovrà essere corrisposta alla ditta Campisi Nunzio, determinata da un verbale di somma urgenza del 30 Marzo 2022, avente per oggetto interventi urgenti di messa in sicurezza della Strada Galini-Catafurco e in più località adiacenti. L’argomento è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza, mentre hanno espresso parere contrario i Consiglieri di minoranza.