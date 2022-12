Una coppia di fidanzati siciliani è stata ritrovata assassinata a Thornaby, Stockton-on-Tees, Regno Unito, nell’appartamento nel quale viveva. La tragedia scuote due intere comunità, quella di Montagnareale e quella di Barcellona Pozzo di Gotto, cittadine di origine dei due giovani.

Francesca Di Dio, 20 anni e Nino Calabrò, 25 anni sono stati trovati privi di vita intorno alle 2.10 di ieri pomeriggio (le 15 in Italia), secondo quanto si apprende, da amici che erano stati contattati dalla famiglia che non riusciva a mettersi in contatto con i due ragazzi. I genitori della ragazza cercavano di rintracciarla da circa due giorni.

Un ventunenne è stato arrestato in quanto sospettato del duplice omicidio.