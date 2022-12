Santa Lucia del Mela – I campioni del calcio che visitano Santa Lucia del Mela sono proprio tanti. Tra loro nei giorni scorsi c’è stato Alessio Tacchinardi, grande campione juventino, che nella cittadina luciese ha fatto una visita di amicizia. Storico infatti è il suo legame con il Presidente dello Juventus club di Santa Lucia del Mela Benedetto Merulla.

Insieme al Presidente e Assessore Merulla ha visitato tante realtà luciesi. In primis lo stadio “Scirea”. È rimasto affascinato dall’impianto sportivo luciese, che rappresenta un fiore all’occhiello per la comunità. Inoltre ha condiviso e apprezzato l’idea della dedica al Campione Gaestano Scirea. Un momento di solidarietà ha invece coinvolto i ragazzi dell’Associazione Peter Pan, che hanno portato alla sede dello Juventus Club Luciese dei doni. Il club luciese ha infatti aderito all’iniziativa di portare giocattoli in ospedale organizzata dai fratelli Ilacqua. Alla presenza di Tacchinardi sono stati consegnati questi giocattoli che adesso verranno distribuiti negli ospedali. Il Club intero e specialmente il Presidente Merulla si sono detti orgogliosi di aver partecipato ad un’iniziativa tanto importante.

Ha anche visitato La biblioteca comunale “Elvira Giorgianni Sellerio” e anche qui si è complimentato per questa struttura che ha recentemente festeggiato il suo primo anno di attività. Tacchinardi ha visitato tutta la cittadina luciese, potendone apprezzare tutte le meraviglie.