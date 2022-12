Torrergotta – Vi avevamo parlato qualche mese fa dell’iniziativa del fratelli Dario e Dalila Ilacqua, di Torregrotta. Loro, per il secondo anno consecutivo, hanno organizzato una raccolta di regali con l’obiettivo di donare un sorriso a Natale anche ai bimbi meno fortunati.

Oggi, con il Natale davvero vicino, possiamo dire che l’obiettivo è stato centrato in pieno. I giocattoli ricevuti sono stati circa 500. proprio in questi giorni sta sta provvedendo alla distribuzione in diverse realtà del luogo. In primis agli Ospedali di Messina (Papardo e Policlinico), di Taormina, Milazzo, Patti e Sant’Agata di Militello.

Altri doni sono stati portati alla Comunità alloggio “Veronica Briguglio” di Olivarella, altri al Centro diurno Navacita a Naso e altri ancora ad una associazione di Giampilieri, oltre che a Padre Antonio a Gliaca di Piraino per alcuni ragazzi disagiati.

“Siamo veramente felici ed emozionati nell’aver portato gioia negli ospedali, -dichiarano dario e Dalila, promotori dell’iniziativa- per aver fatto dimenticare, anche solo per un attimo, le preoccupazioni dei bambini. Vogliamo ringraziare tutti, le attività che hanno aderito all’iniziativa, le persone che hanno donato i giocattoli, i medici e infermieri che si prodigano affinchè i nostri piccoli stiano meglio, vedere l’emozione anche nei loro occhi quando abbiamo consegnato i giocattoli è qualcosa di speciale; e non ultima vogliamo ringraziare la Dott.ssa Mimma Repici, pediatra di Gliaca di Piraino, che si è spesa tantissimo affinchè raggiungessimo questo fantastico risultato.



Non ci resta che augurare a tutti un sereno Natale e vi diamo appuntamento al prossimo anno, stiamo già elaborando idee per raggiungere sempre più ospedali e comunità per minori. GRAZIE DI CUORE A TUTTI”.