La sanità a Milazzo. E’ stato questo uno dei temi che ha maggiormente animato l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Palazzo dell’Aquila.

Non solo l’Ospedale “Fogliani”, ma anche il trasferimento del centro di salute mentale da Vaccarella a Giammoro Pace del Mela. Sulla questione è intervenuto il Consigliere Damiano Maisano che ha segnalato, oltre che i disagi per l’utenza, anche quelli per il personale medico, oltre a indicare alcune carenze della struttura.

La discussione ha poi riguardato il presidio ospedaliero di Villaggio Grazia. Alessio Andaloro ha messo a confronto le vicende del nosocomio mamertino con quelle dell’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Nel comprensorio ionico, le popolazioni si sono mobilitate – ha sostenuto – mentre i sindaci del comprensorio milazzese e delle Isole Eolie si sono mostrati – sempre secondo il consigliere comunale milazzese – disattenti e assenti di fronte a una grave situazione.

E’ entrato nel dettaglio Lorenzo Italiano: “Con i Consiglieri Crisafulli, Andaloro e Maisano siamo intervenuti per denunciare ancora una volta lo stato di abbandono del Pronto Soccorso di Milazzo e la persistente carenza del personale medico ed infermieristico – ha scritto poi sui social – Non è più tollerabile questa situazione per un pronto soccorso che rappresenta l’unico punto di riferimento da Villafranca a Barcellona. I pochi infermieri denunciano turni massacranti non potendo garantire un’assistenza adeguata all’utenza che chiede soccorso. Due medici non possono garantire l’assistenza a decine e decine di persone che quotidianamente affollano il pronto soccorso. Abbiamo invitato il Presidente del Consiglio di farsi promotore per una conferenza dei Presidenti di Consiglio dei comuni del Territorio e di convocare l’assessore Regionale alla Sanità per mettere al corrente di ciò che succede nel nostro Ospedale. Ormai da mesi denunciamo queste situazioni insostenibili”.